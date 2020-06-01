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Дорожники ведут ремонт на участке Ишим - Викулово

Общество, 09:58 22 июня 2020

администрация Сорокинского муниципального района | Фото: администрация Сорокинского муниципального района

Пять километров дороги отремонтируют летом на участке Ишим — Викулово в районе села Готопутово, сообщает администрация Сорокинского муниципального района.

С ходом ремонта ознакомился глава района Александр Агеев. Он посмотрел, как идут работы, пообщался с работниками и бригадиром Николаем Любичем.

"В текущем году у нас также проводится ремонт участка дорожного полотна между Сорокино и Пинигино, уже приступили к строительству дороги по улице Счастливой в Большом Сорокино. Там будет установлен остановочный комплекс и уложено асфальтобетонное покрытие", - рассказал Александр Агеев.

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# ремонт дорог , Сорокинский район

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