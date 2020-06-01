В Сладково завершается строительство второго многоквартирника для бюджетников

| Фото: газета "Трудовое знамя" Сладковского района | Фото: газета "Трудовое знамя" Сладковского района

Строительство второго многоквартирного дома в с. Сладково выходит на завершающую стадию. В 2020 году в селе будет два трехэтажных дома на 81 квартиру.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил первый заместитель главы администрации Сладковского района Александр Сажин.

Строительство двух домов началось в 2019 году. Квартиры в них предназначены для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, детей-сирот, и девять квартир – для бюджетников.

"Мы благодаря возведению двух многоквартирных домов решим серьезную жилищную проблема, - заметил Александр Сажин. - Эти дома станут украшением села. Подрядчик из Ишима добросовестный. Первый дом построили в прошлом дому, второй – на завершающей стадии строительства".

Оснащение, монтаж домов инженерными коммуникациями строители ведут на паритетных началах с муниципальным образованием. Дома подключат к центральному отоплению, в квартирах установят электроплиты.

"Подрядчик выкупил земельные участки. Механизм реализации проекта таков: он строит дома за свой счет, затем область выкупает, передает муниципалитету. Финансируется проект из разных уровней бюджетов", - говорит первый заместитель главы Сладковского района.

Строительство домов ведется в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье". Введение многоквартирников в эксплуатацию, вручение ключей новоселам состоится к началу осени.

Анжела Лебедева