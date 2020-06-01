  • 19 июня 202019.06.2020пятница
  • USD69,6180
    EUR78,2924
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Сладково завершается строительство второго многоквартирника для бюджетников

Экономика, 19:27 19 июня 2020

газета "Трудовое знамя" Сладковского района | Фото: газета "Трудовое знамя" Сладковского района

Строительство второго многоквартирного дома в с. Сладково выходит на завершающую стадию. В 2020 году в селе будет два трехэтажных дома на 81 квартиру.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил первый заместитель главы администрации Сладковского района Александр Сажин.

Строительство двух домов началось в 2019 году. Квартиры в них предназначены для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, детей-сирот, и девять квартир – для бюджетников.

"Мы благодаря возведению двух многоквартирных домов решим серьезную жилищную проблема, - заметил Александр Сажин. - Эти дома станут украшением села. Подрядчик из Ишима добросовестный. Первый дом построили в прошлом дому, второй – на завершающей стадии строительства".

Оснащение, монтаж домов инженерными коммуникациями строители ведут на паритетных началах с муниципальным образованием. Дома подключат к центральному отоплению, в квартирах установят электроплиты.

"Подрядчик выкупил земельные участки. Механизм реализации проекта таков: он строит дома за свой счет, затем область выкупает, передает муниципалитету. Финансируется проект из разных уровней бюджетов", - говорит первый заместитель главы Сладковского района.

Строительство домов ведется в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье". Введение многоквартирников в эксплуатацию, вручение ключей новоселам состоится к началу осени.

﻿

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дома , жилье , национальный проект Доступное и комфортное жилье , Сладково , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:27 19.06.2020В Сладково завершается строительство второго многоквартирника для бюджетников
16:31 19.06.2020Юрий Конев: в жилищном строительстве на селе важен комплексный подход
15:25 19.06.2020В районе ЖК "Кристалл" в Тюмени построят детский сад
13:53 19.06.2020Андрей Пантелеев: снятие ограничений зависит от того, как на предприятиях соблюдают требования Роспотребнадзора