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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев предупредили о неблагоприятных погодных явлениях

Общество, 19:05 19 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сильный ветер ожидается в Тюмени 20 июня. Возможны дождь и гроза, сообщает Единый центр оперативного реагирования города

По данным Тюменского гидрометцентра, ночью 20 июня в Тюмени будет преимущественно без осадков. Будет дуть западный ветер со скоростью 2–7 метра в секунду. Температура воздуха может составить +4... +6 градусов.

Днем возможны кратковременный дождь, гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8–13 метра в секунду. Его порывы могут достигать 15–18 метров в секунду. Температура воздуха составит +19... +21 градус.

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# неблагоприятные погодные условия , погода

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