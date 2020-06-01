Форум "Территория смыслов" пройдет в двух форматах

| Фото: Форум "Территория смыслов" во ВКонтакте | Фото: Форум "Территория смыслов" во ВКонтакте

Первая смена Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов" начнется 18 июля. Участники встретятся в микс-формате: с выездом в Солнечногорск, Московская область, и на интернет-площадках.

Количество офлайн-участников будет зависеть от эпидемиологической обстановки. В онлайне набор не ограничен: молодые люди смогут включиться в работу форума и посетить в все основные события.

На "Территории смыслов" пройдут шесть тематических смен для офлайн и онлайн-участников: "Амбассадоры форума" (18 – 24 июля 2020); "Гражданское общество" (26 июля – 1 августа 2020); "Политика и сетевые лидеры" (3 – 9 августа 2020); "Вызовы образования" (11 – 17 августа 2020); "Служение Отечеству" (19 – 25 августа 2020); "Цифровая экономика" (27 августа – 2 сентября 2020).

Программа обеих площадок подразумевает формирование команд для совместной работы. На онлайн и офлайн платформах пройдут: выступление профильного спикера смены, мотивационные лекции, карты дня, нетворкинги и многое другое.

Принять участие могут молодые профессионалы Тюменской области из разных отраслей деятельности от 18 до 30 лет. Регистрация доступна на сайте.

В 2019 году смены форума "Территория смыслов" посетили 46 тюменцев. Четверо из них выиграли гранты на реализацию проектов в общей сумме на 1 млн 200 тыс. рублей, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".