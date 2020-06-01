Спецотряд активистов 55+ перешел в интернет

| Фото: vk.com/babyshkiosobogo72 | Фото: vk.com/babyshkiosobogo72

Спецотряд активистов 55+ во время режима самоизоляции не сбавляет обороты и продолжает просветительскую деятельность через интернет. Социальный проект "#Бабушки особого назначения" Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" ― победитель конкурса Фонда президентских грантов.

Они готовят серию коротких вебинаров, публикуют полезные видеоинструкции, чтобы напомнить об основных правилах, которые помогут обезопасить себя и окружающих от чрезвычайных происшествий. Самооборона, безопасность в быту, принципы оказания первой помощи, экологическая, финансовая и правовая грамотность, лекарственная и пищевая безопасность ― все эти темы освещают в рамках своей добровольческой работы "особые бабушки".

Пристальное внимание волонтеры безопасности 55+ уделяют сверстникам и представителям юного поколения. Например, в игровой форме в режиме онлайн делятся советами от Капитана Помогайкина ― бессменного помощника сотрудников тюменской полиции. Ребята узнают о правилах дорожного движения, опасностях в общении с незнакомцами, безопасных прогулках и многом другом.

"Мы должны заботиться обо всех поколениях. Уверены, совместными усилиями мы сможем сократить количество несчастных случаев, сохранить здоровье, имущество... Ведь, чтобы изменить мир к лучшему, начинать нужно с самих себя", ― считают участницы проекта.

"Супербабушки" - часть национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение" - на деле помогают развитию активного долголетия, повышению качества и продолжительности жизни, сообщает департамент социального развития Тюменской области.