  • 21 июня 202021.06.2020воскресенье
  • USD69,5725
    EUR78,0047
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Спецотряд активистов 55+ перешел в интернет

Общество, 21:29 20 июня 2020

vk.com/babyshkiosobogo72 | Фото: vk.com/babyshkiosobogo72

Спецотряд активистов 55+ во время режима самоизоляции не сбавляет обороты и продолжает просветительскую деятельность через интернет. Социальный проект "#Бабушки особого назначения" Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" ― победитель конкурса Фонда президентских грантов.

Они готовят серию коротких вебинаров, публикуют полезные видеоинструкции, чтобы напомнить об основных правилах, которые помогут обезопасить себя и окружающих от чрезвычайных происшествий. Самооборона, безопасность в быту, принципы оказания первой помощи, экологическая, финансовая и правовая грамотность, лекарственная и пищевая безопасность ― все эти темы освещают в рамках своей добровольческой работы "особые бабушки".

Пристальное внимание волонтеры безопасности 55+ уделяют сверстникам и представителям юного поколения. Например, в игровой форме в режиме онлайн делятся советами от Капитана Помогайкина ― бессменного помощника сотрудников тюменской полиции. Ребята узнают о правилах дорожного движения, опасностях в общении с незнакомцами, безопасных прогулках и многом другом.

"Мы должны заботиться обо всех поколениях. Уверены, совместными усилиями мы сможем сократить количество несчастных случаев, сохранить здоровье, имущество... Ведь, чтобы изменить мир к лучшему, начинать нужно с самих себя", ― считают участницы проекта.

"Супербабушки" - часть национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение" - на деле помогают развитию активного долголетия, повышению качества и продолжительности жизни, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:29 20.06.2020Спецотряд активистов 55+ перешел в интернет
19:34 20.06.2020Малыш сиамского окраса ищет дом
19:02 20.06.2020Супер семью выберут в Тюменском районе
18:07 20.06.2020Перенесены сроки съемок тюменского сериала "Сквозь камни"