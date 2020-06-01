В Тюменской области до конца года обновят парк школьных автобусов

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В 2020 году в Тюменской области завершат масштабную программу обновления школьных автобусов, рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-губернатора Сергея Сарычева 19 июня.

В образовательные учреждения уже поступили 24 новых автобуса, ожидается поставка еще 39. "В результате годовой план будет полностью выполнен, и не останется ни одного автобуса со сроком эксплуатации более десяти лет", - сказал он.

Темой заседания в режиме видео-конференц-связи стала охрана жизни и здоровья детей на дорогах во время летних школьных каникул.

"Ситуация на дорогах области стабильная. На 14 процентов снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. На 53 процента сократилось число погибших в ДТП, допущенных по вине водителей в состоянии опьянения. При этом задержанных нетрезвых водителей меньше не становится. Поэтому расслабляться нельзя. Нам еще многое предстоит сделать", - отметил Сергей Сарычев, открывая заседание.

Заместитель начальника областного управления ГИБДД Андрей Миллер доложил, что для обеспечения безопасности детей за пять месяцев 2020 года провели 62 контрольных мероприятия по обследованию участков улично-дорожной сети, расположенных вблизи образовательных организаций.

"Еще не все дороги оборудованы в соответствии с требованиями национальных стандартов. Для устранения недостатков должностным и юридическим лицам вручили 69 предписаний и 119 представлений. По факту неисполнения предписаний возбуждено три дела об административных правонарушениях в отношении юридических лиц", - рассказал он.

В 2020 году Госавтоинспекция рассмотрела более 4 тыс. уведомлений об организованной перевозке групп детей. Выявили 243 нарушения, к административной ответственности привлекли пять водителей и четыре должностных лица. В регионе состоялись профилактические мероприятия и акции по предупреждению ДТП с участием детей "Внимание - каникулы!", "Автокресло - детям!" и #КаникулыБезДТП, "Внимание – дети!".

"Рядом с дошкольными учреждениями, детскими поликлиниками, учреждениями культуры прошли рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей. В мероприятиях совместно с сотрудниками ГИБДД приняли участие юные инспекторы движения, родительские патрули и журналисты", - рассказал Андрей Миллер.

Первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров обратил внимание руководства областного управления ГИБДД на необходимость строгого и жесткого контроля за исполнением предписаний Госавтоинспекции по обеспечению безопасности детей на дорогах.

"Обеспечение безопасности при перевозках детей - очень серьезное дело. Поэтому обновление школьного транспорта - важнейшая забота регионального правительства и органов местного самоуправления в рамках подготовки к новому учебному году", - подчеркнул Сергей Сарычев.

Евгений Бабенко