Тюменцы запустили челлендж "Сильные духом"

| Фото: организаторов фестиваля "Сильные духом" | Фото: организаторов фестиваля "Сильные духом"

Участники областного фестиваля "Сильные духом, команда "Энерджи" школы №7 Тюмени запустила челлендж "Сильные духом". Они бросают вызов остальным участникам областного фестиваля.

"Для участия в челлендже нужно изготовить "Чистую книгу" в любом формате. После чего на камеру дать обещание, что никогда не будете употреблять скверные слова в своей речи, затем пропишите в книге ФИО и свою клятву", - говорят участники команды "Энерджи".

Свой вызов "Чистая книга" они адресовали школе №94 Тюмени.

"Данный челлендж - это событие между полуфинальной и финальной встречами, цель которого показать свойства подростков сильных духом", - отметила руководитель ТОБОО "В защиту жизни. Тюменская область", куратор фестиваля "Сильные духом" Наталья Неделько.

Областной конкурс молодежных социальных инициатив "Сильные духом" стартовал в Тюменской области 1 сентября 2019 г. Главная его тема: "Формирование жизнестойкости". В этот раз к реализации социальных проектов организаторы фестиваля-конкурса решили привлечь и родителей.

"В этом году к реализации социальных проектов мы привлекли родителей через организацию Родительских клубов, так как только при активном участии мама и пап, можно максимально решать проблемы сквернословия, гаджет зависимости, употребления табака, алкоголя и наркотиков детьми и подростками. Стало очевидным то, что участия специалистов департаментов и отделов образования в качестве координаторов команд дали большие результаты в реализации социальных проектов детьми, по сравнению с прошлыми годами. И это не смотря на карантинные ограничения", - рассказала Наталья Неделько.

В финал фестиваля-конкурса "Сильные духом" вышли восемь команд: школы №5, 12 Ишима и команды школ №94, 92, 48, 27, 9, 7 Тюмени.

Имена победителей и призеров станут известны в официальных аккаунтах конкурса 11 июля в 12 часов. Если же режим повышенной готовности в регионе будет снят, то чествование победителей пройдет в Тобольске в это же день.

Добавим, областной фестиваль "Сильные духом" проходит при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Анжела Лебедева