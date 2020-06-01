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Тюменцев просят помочь кормами для кошек и собак

Общество, 17:11 20 июня 2020

Приют "Лучший друг" во ВКонтакте | Фото: Приют "Лучший друг" во ВКонтакте

Жителей Тюмени просят помочь кошкам и собакам, которые содержаться в приютах "Мурка, Васька" и "Лучших друг". Благотворительный сбор начнется с 21 июня. Его проведут по адресу: Тюмень, ул. Механическая 31/1, ЦВР "Дзержинец".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила ведущий специалист по работе с молодежью ЦВР "Дзержинец" Александра Акулина.

"В феврале 2020 года мы проводили подобную акцию, тюменцы активно отреагировали, но это были школы, детсады - организованные группы. Тогда мы доставили в приюты три машины с кормами, наполнителями и прочим. В этот раз все намного сложнее, в регионе действуют ограничения, школы, детсады, кроме дежурных групп, закрыты. Все же надеемся, что жители города откликнуться на наш призыв помочь животным", - сказала она.

В приюте "Лучший друг" на сегодняшний день содержится более 100 собак, отловленных на территории города. В "Мурке, Ваське" живут около 30 кошек.

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Волонтеры ждут от тюменцев для животных: корма, консервы, крупы: гречка, геркулес, пшено, макароны, субпродукты, продовольственные товары для кошек и собак, древесный наполнитель для кошачьих лотков, глистогонные и антипаразитарные средства, капли от блох и клещей.

"Все необходимое для животных, заявленное нами, мы будем принимать только по предварительному звонку, чтобы избежать скопления людей. Разведем благотворителей по времени, чтобы соблюсти противоэпидемические требования", - отметила ведущий специалист по работе с молодежью ЦВР "Дзержинец" Александра Акулина.

По вопросам участия в акции по сбору кормов для животных звонить по телефону 8 908 876 76 95 - Акулина Александра Сергеевна.

Анжела Лебедева

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# Александра Акулина , волонтеры , корм , кошки , приют , собаки , ЦВР Дзержинец

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