Более пяти тысяч тюменцев исследуют на антитела к COVID-19

Фото: www.mos.ru Фото: www.mos.ru

Более 5 тыс. жителей региона подали заявки на участие в исследовании популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.

Об этом рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Напомним, Тюменская область вошла в число пилотных территорий, где будут проводить такое исследование, и первой начала тестирование. Заявки принимали на сайтах регионального управления Роспотребнадзора и НИИ краевой инфекционной патологии.

"Все муниципалитеты получили план забора проб у жителей разных возрастных категорий. Всего будет исследовано несколько групп: дети до 17 лет, взрослые каждой из групп по 10 лет и пожилые 70 лет и старше. Пробы доставят в научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии, здесь их обработают и передадут для дальнейшего исследования в Санкт-Петербург", - рассказала Галина Шарухо.

В результате специалисты определят степень популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции у жителей Тюменской области и россиян в целом.

Евгения Шевцова