Ялуторовская мастерица покажет, как превратить разделочную доску в предмет искусства

Фото из группы центра во Вконтакте Фото из группы центра во Вконтакте

Мастер-класс по технике декупажа порведут специалисты культурного центра "Арт-Вояж" в Ялуторовске 20 июня.

Мастер Анна Антясова научит украшать разделочную доску. Техника достаточно проста, с ней справится даже ребенок, поэтому участвовать в мастер-классе можно всей семьей. Заранее нужно подготовить разделочную доску, клей ПВА, акриловые лак и краски, белую водостойкую краску, кисти, цветную и белую бумажные салфетки, ножницы, прищепку, поролоновую губку, полиэтиленовый файл и стаканчик с водой.

В такой же технике можно преобразить шкатулки, предметы обихода и даже мебель.

Присоединиться к мастер-классу можно в группах центра во Вконтакте, Одноклассниках и на странице в Инстраграм. Начало в 18 часов.

Евгения Шевцова