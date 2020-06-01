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Ялуторовская мастерица покажет, как превратить разделочную доску в предмет искусства

Общество, 16:47 20 июня 2020

Фото из группы центра во Вконтакте

Мастер-класс по технике декупажа порведут специалисты культурного центра "Арт-Вояж" в Ялуторовске 20 июня.

Мастер Анна Антясова научит украшать разделочную доску. Техника достаточно проста, с ней справится даже ребенок, поэтому участвовать в мастер-классе можно всей семьей. Заранее нужно подготовить разделочную доску, клей ПВА, акриловые лак и краски, белую водостойкую краску, кисти, цветную и белую бумажные салфетки, ножницы, прищепку, поролоновую губку, полиэтиленовый файл и стаканчик с водой.

В такой же технике можно преобразить шкатулки, предметы обихода и даже мебель.

Присоединиться к мастер-классу можно в группах центра во Вконтакте, Одноклассниках и на странице в Инстраграм. Начало в 18 часов.

Евгения Шевцова

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# Арт-Вояж , мастер-класс , творчество , Ялуторовск

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