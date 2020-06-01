Малыш сиамского окраса ищет дом
из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
Котенку по кличке Янизин нужен дом. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Котейке около трех месяцев. Его нашли в апреле на ул. Революции в Тюмени. Окрас - сиамский. Стерилизован и здоров. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Евгения Шевцова