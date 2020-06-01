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Малыш сиамского окраса ищет дом

Общество, 19:34 20 июня 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Котенку по кличке Янизин нужен дом. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Котейке около трех месяцев. Его нашли в апреле на ул. Революции в Тюмени. Окрас - сиамский. Стерилизован и здоров. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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