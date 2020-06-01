Котенок тигрового окраса ждет заботливого хозяина

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Котенок по кличке Дэррин нуждается в хозяевах. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Малышу еще нет трех месяцев. Его нашли в мае на ул. Одесской в Тюмени. Котенок здоров, стерилизован и ждет переезда в новый дом. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.

Евгения Шевцова