  • 21 июня 202021.06.2020воскресенье
  • USD69,5725
    EUR78,0047
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Котенок тигрового окраса ждет заботливого хозяина

Общество, 20:19 21 июня 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Котенок по кличке Дэррин нуждается в хозяевах. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Малышу еще нет трех месяцев. Его нашли в мае на ул. Одесской в Тюмени. Котенок здоров, стерилизован и ждет переезда в новый дом. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# домашние животные , потеряшки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:36 21.06.2020Медики противотуберкулезного диспансера выезжают к пациентам на дом
20:19 21.06.2020Котенок тигрового окраса ждет заботливого хозяина
18:40 21.06.2020Александр Моор поблагодарил медиков за труд
18:03 21.06.2020Собака-копилка у тюменского ЦУМа отметила десятилетие