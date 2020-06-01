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В Тюмени представят шорт-лист новых названий озеру Цыганское

Общество, 09:34 21 июня 2020

Тюменское отделение Союза охраны птиц России | Фото: Тюменское отделение Союза охраны птиц России

Тюменцы могут предложить новое название озеру Цыганскому. Желающим поучаствовать в переименовании стоит поторопиться. Как выяснил "Вслух.ру", сбор вариантов продлится до 22 июня.

После этого будет сформирован шорт-лист из наиболее интересных и часто повторяющихся названий и запущено общегородское голосование, которое продлится неделю. Так будет определено новое название водному объекту.

Озеро Цыганское находится в Заречных микрорайонах, в районе улицы Газовиков. Нынешнее название водоем получил, когда рядом жил цыганский табор. Сейчас Зарека меняется, появляются новые дома. Весной началось благоустройство озера. Проект реализует девелоперская компания совместно с администрацией города.

В рамках благоустройства планируется ревитализация береговой линии, организация пешеходных бульваров, очистка водоема и восстановление его фауны. Уже сейчас на расчищенной территории появляются первые отдыхающие, в теплую погоду — со своими шезлонгами.

Для того чтобы предложить свой вариант названия озера, необходимо перейти по ссылке. Указать свои ФИО, мобильный телефон, электронный адрес и предлагаемое название. "Вслух.ру" проверил, что один человек может сделать несколько предложений.

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