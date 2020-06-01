Аудиопроменад "Гражданин С" запустит МТЦ "Космос"

| Фото: МТЦ "Космос" во ВКонтакте | Фото: МТЦ "Космос" во ВКонтакте

Аудиопроменад "Гражданин С", действия в котором происходят между 90-и годами прошлого века и нашими днями, МТЦ "Космос" запустит 23 июня в 19 часов.

Каверы на известные песни прошлых лет исполнит команда театрального центра. Трансляция пройдет в группе "Космоса" во ВКонтакте.

Премьера спектакля-аудиопроменада запланирована на конец июня. Чтобы стать его зрителем, достаточно будет подключиться к чат-боту в Telegram, надеть наушники и отправиться в путешествие по улицам Тюмени в компании невидимого собеседника, который просит называть его просто Человек. Он расскажет о своей жизни, которая переплетается с событиями 1990-х и 2000-х годов в истории города и страны. Всю информацию о концерте можно найти на сайте космосцентр.рф, сообщает "Мегатюмень".