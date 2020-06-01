  • 21 июня 202021.06.2020воскресенье
  • USD69,5725
    EUR78,0047
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Аудиопроменад "Гражданин С" запустит МТЦ "Космос"

Общество, 11:33 21 июня 2020

МТЦ "Космос" во ВКонтакте | Фото: МТЦ "Космос" во ВКонтакте

Аудиопроменад "Гражданин С", действия в котором происходят между 90-и годами прошлого века и нашими днями, МТЦ "Космос" запустит 23 июня в 19 часов.

Каверы на известные песни прошлых лет исполнит команда театрального центра. Трансляция пройдет в группе "Космоса" во ВКонтакте.

Премьера спектакля-аудиопроменада запланирована на конец июня. Чтобы стать его зрителем, достаточно будет подключиться к чат-боту в Telegram, надеть наушники и отправиться в путешествие по улицам Тюмени в компании невидимого собеседника, который просит называть его просто Человек. Он расскажет о своей жизни, которая переплетается с событиями 1990-х и 2000-х годов в истории города и страны. Всю информацию о концерте можно найти на сайте космосцентр.рф, сообщает "Мегатюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:45 21.06.2020В Тюменской области от коронавируса вылечились около полутора тысяч человек
12:57 21.06.2020В Тюменской области выявлено 45 новых случаев COVID-19 за сутки
11:33 21.06.2020Аудиопроменад "Гражданин С" запустит МТЦ "Космос"
11:19 21.06.2020Наступил самый длинный день в году