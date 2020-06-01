  • 21 июня 202021.06.2020воскресенье
  • USD69,5725
    EUR78,0047
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Известные жители региона участвуют в акции безопасности дорожного движения

Общество, 15:36 21 июня 2020

static.mvd.ru

Известные люди Тюменской области - спортсмены, деятели культуры, общественники, руководители органов власти - принимают участие в акции #СамоутверждайсяНеНаДороге, направленной против агрессивного и опасного вождения, сообщает региональная ГАИ.

Жителей Тобольска к дорожной безопасности призвали братья Арангуловы, юных жителей Ишима – участник конкурса "Голос дети" Матвей Гилев, в Ялуторовске за безопасность на дорогах будут ратовать многодетные семьи и каратисты, в Тюмени участниками акции станут мотокроссмены, чемпионы-дзюдоисты, байкеры, спортсмены-дрифтеры и представительницы шестовой акробатики.

Агрессивное и опасное вождение вызывает большой общественный резонанс среди населения региона, становится причиной громких дорожных трагедий. В 2020 году в ДТП в Тюменской области погиб уже 71 человек.

В ГИБДД надеются, что авторитетный призыв земляков, добившихся успеха, побед и признания в различных сферах деятельности, поможет убедить некоторых участников движения в том, что дорога - место для передвижения, а не удовлетворения личных амбиций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:40 21.06.2020Тюменских медиков наградили профессиональной премией "Призвание"
18:03 21.06.2020Собака-копилка у тюменского ЦУМа отметила десятилетие
17:10 21.06.2020В российских лагерях отдохнут около пяти миллионов детей
16:15 21.06.2020В Сибири и на Урале синоптики прогнозируют заморозки