Известные жители региона участвуют в акции безопасности дорожного движения

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Известные люди Тюменской области - спортсмены, деятели культуры, общественники, руководители органов власти - принимают участие в акции #СамоутверждайсяНеНаДороге, направленной против агрессивного и опасного вождения, сообщает региональная ГАИ.

Жителей Тобольска к дорожной безопасности призвали братья Арангуловы, юных жителей Ишима – участник конкурса "Голос дети" Матвей Гилев, в Ялуторовске за безопасность на дорогах будут ратовать многодетные семьи и каратисты, в Тюмени участниками акции станут мотокроссмены, чемпионы-дзюдоисты, байкеры, спортсмены-дрифтеры и представительницы шестовой акробатики.

Агрессивное и опасное вождение вызывает большой общественный резонанс среди населения региона, становится причиной громких дорожных трагедий. В 2020 году в ДТП в Тюменской области погиб уже 71 человек.

В ГИБДД надеются, что авторитетный призыв земляков, добившихся успеха, побед и признания в различных сферах деятельности, поможет убедить некоторых участников движения в том, что дорога - место для передвижения, а не удовлетворения личных амбиций.