Собака-копилка у тюменского ЦУМа отметила десятилетие

Собака-копилка, которая призывает помочь беспризорным животным, отметила в июне 2020 г. 10 лет как появилась у тюменского ЦУМа.

Средства, которые поступают в копилку, имеют целевое назначение: на условия содержания животных, медицинское оборудование. В 2013 году благотворительный фонд "Потеряшки" получил в безвозмездное пользование от администрации города здание, которое обживает. В первую очередь — инженерные сети, что достаточно весомо по деньгам. Требуется и капитальный ремонт.

"В год копилка собирает около 100-130 тысяч рублей, - рассказала "Вслух.ру" директор фонда Ольга Гулецкая. - Однако сейчас ее популярность снижается: жители переходят на электронные деньги. Поэтому в скором будущем, наверное, собака у ЦУМа будет играть роль памятника".

Бездомная и безродная собака также служит напоминанием, что жители могут помочь четвероногим друзьям. Перевести желаемую сумму можно через различные электронные средства. Более подробную информацию можно узнать на сайте: https://www.poteriashki.ru/. В комментарии можно указать назначение: ремонт, лечение, корм и так далее.

Жители могут помочь и делами.

"У нас не хватает волонтеров, то есть тех, кто возьмет животных на передержку, пока им ищут хозяев, - говорит Ольга Гулецкая. - Для тех, кто хочет попробовать себя в роли хозяина, это прекрасная возможность. Правда, часто получается так, что волонтеры берут животных на передержку и не хотят с ними расставаться. С одной стороны, мы находим хозяев собакам и кошкам, с другой - теряем волонтеров".

Заявить о своем желании помочь можно в официальной группе фонда во ВКонтакте.