Медики противотуберкулезного диспансера выезжают к пациентам на дом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский противотуберкулезный диспансер перешел на выездную форму работы в связи с действующим режимом повышенной готовности, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Сейчас на амбулаторном лечении в диспансере находится 350 пациентов, которые получают лечение на дому. Три выездные бригады ежедневно обслуживают до 100 пациентов. В том числе 26 человек доктора посещают на дому, им проводят необходимые инъекции и доставляют лекарственные препараты.

Остальным пациентам лекарства выдаются на срок до 14 дней. Их прием ежедневно контролируется с помощью дистанционных технологий: интернет-телефонии и мобильных приложений.

Новая методика выездных бригад хорошо себя зарекомендовала и специалисты диспансера готовы использовать ее и после окончания карантинных мероприятий.