Назван способ восстановить иммунитет после самоизоляции
Соблюдение режима, сбалансированное питание и физические нагрузки помогут восстановить иммунитет, нарушенный в режиме самоизоляции.
Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем Сергей Пономарев, сообщает РИА Новости.
"Для поддержания иммунореактивности рекомендуются сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, нормализация режима труда и отдыха, не менее семи часов ночного сна и, конечно, позитивное мышление", - сказал Пономарев.
Он уточнил, что к выводу о том, что во время изоляции наблюдаются негативные изменения в иммунной системе, ученые пришли по результатам "многочисленных гермокамерных экспериментов.
Выяснилось, что некоторые факторы изоляции, такие как психологический стресс, гиподинамия, изменение режима сон-бодрствование, снижение антигенной нагрузки могут привести к нарушению иммунной защиты организма.
При этом Пономарев отметил, что одну из главных ролей в нарушении функционирования иммунной системы играет психологический стресс. Для того чтобы выявить нарушения, необходим развернутый иммунологический анализ. Но заметить снижение иммунитета можно и по косвенным признакам.
"Косвенным признаком дисбаланса в системе иммунитета может служить простой герпес", - отметил иммунолог.