Назван способ восстановить иммунитет после самоизоляции

| Фото: ishim.admtyumen.ru | Фото: ishim.admtyumen.ru

Соблюдение режима, сбалансированное питание и физические нагрузки помогут восстановить иммунитет, нарушенный в режиме самоизоляции.

Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем Сергей Пономарев, сообщает РИА Новости.

"Для поддержания иммунореактивности рекомендуются сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, нормализация режима труда и отдыха, не менее семи часов ночного сна и, конечно, позитивное мышление", - сказал Пономарев.

Он уточнил, что к выводу о том, что во время изоляции наблюдаются негативные изменения в иммунной системе, ученые пришли по результатам "многочисленных гермокамерных экспериментов.

Выяснилось, что некоторые факторы изоляции, такие как психологический стресс, гиподинамия, изменение режима сон-бодрствование, снижение антигенной нагрузки могут привести к нарушению иммунной защиты организма.

При этом Пономарев отметил, что одну из главных ролей в нарушении функционирования иммунной системы играет психологический стресс. Для того чтобы выявить нарушения, необходим развернутый иммунологический анализ. Но заметить снижение иммунитета можно и по косвенным признакам.

"Косвенным признаком дисбаланса в системе иммунитета может служить простой герпес", - отметил иммунолог.