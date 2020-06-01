Наступил самый длинный день в году

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21 июня – день летнего солнцестояния. Это самый длинный световой день и самая короткая ночь в 2020 году.

Длительность светового дня составит 17 часов 47 минут. Солнце зайдет в 21 час 37 минут, а в северных регионах начнутся белые ночи.

Солнцестоянием этот день называют потому, что Солнце в это время занимает самое высокое положение над горизонтом в году. На этой высоте оно продержится несколько дней, а после начнет понемногу опускаться. Дни будут становиться короче, а ночи длиннее.

Считается, что 21 июня в северном полушарии наступает астрономическое лето. На Руси с этого времени травники начинали собирать полезные растения, а также примечали: если в этот день гроза – жди затяжного ненастья.

Евгения Шевцова