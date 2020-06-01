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Тюменских медиков наградили профессиональной премией "Призвание"

Общество, 18:40 21 июня 2020

страница Александра Моора во Вконтакте | Фото: страница Александра Моора во Вконтакте

Шестеро медиков Тюменской области получили главную медицинскую профессиональную премию "Призвание". Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Александр Моор.

Премию вручили медикам Перинатального центра Елене Данелии и Татьяне Легаловой, начальнику отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александру Летюшеву, главному анестезиологу-реаниматологу области Наталье Шень, главврачу областной инфекционной больницы Ольге Сиюткиной, лечащему врачу ОКБ №1 Алексею Барадулину.

"Думаю, все тюменцы поддержат меня и поблагодарят медиков за то, что в трудный период для нашей страны и региона мы проходим испытание пандемией спокойно и достойно. Невозможно преувеличить заслуги врачей, фельдшеров, медсестер и санитарок, которые сейчас на передовой. Этот военный термин точно передает то состояние и условия, в которых трудятся медработники", - подчеркнул Александр Моор.

Глава региона отметил, что сейчас от медицинских работников зависят жизни людей, предстоит много сделать и нет поводов расслабляться. Александр Моор пожелал медикам здоровья и призвал беречь себя.

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# Александр Моор , медики , премия

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