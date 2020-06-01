Педагога года выберут в ТИУ

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Первый отборочный этап конкурса "Педагог года-2020" стартовал в Тюменском индустриальном университете. Он продлится до 30 июня, сообщает пресс-служба опорного вуза.

В конкурсе могут принять участие штатные работники преподавательского состава университета, а также из числа педагогического состава структурных подразделений, реализующих программы общего среднего и среднего профессионального образования со стажем работы в университете не менее трех лет, без ограничения возраста, должности, ученой степени или звания.

Конкурс проводится по пяти номинациям – "Профессор", "Доцент", "Старший преподаватель, ассистент", "Преподаватель", "Мастер". Из них три — для преподавателей высшей школы и две номинации — для педагогов, участвующих в реализации общеобразовательных программ и программ среднего профессионального образования.

"Педагог года" проводится в университете с 2010 года, за это время в нем приняли участие более 150 сотрудников базового вуза и филиалов ТИУ. С подробной информацией по участию в конкурсе "Педагог года-2020" можно ознакомиться в разделе сайта "Гранты и Конкурсы ТИУ".