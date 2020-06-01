Тюменские росгвардейцы зажгли свечу памяти у Вечного огня

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Акцию "Свеча памяти" ко Дню памяти и скорби поддержали офицеры управления Росгвардии по Тюменской области. Они возложили цветы к Вечному огню на Исторической площади областного центра, сообщает Уральский округ войск нацгвардии России.

В 4 часа 22 июня, соблюдая меры профилактики, военнослужащие и сотрудники ведомства приняли участие в траурной акции и зажгли свечи в память о событиях 79-летней давности. В одном строю у Мемориала погибшим воинам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов стояли офицеры Росгвардии, представители Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия", воспитанники Центра "Алый парус" и жители города.

Под звуки песен военных лет были воссозданы события трагического дня. Присутствующие подпевали солистам песню композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова "Журавли". Затем почтили память минутой молчания тех, кто отдал жизнь ради Великой Победе, и возложили цветы к Вечному огню.

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Мероприятия продолжились митингом в тюменском сквере Тружеников тыла, в котором приняли участие кадеты профильной группы Росгвардии "Монолит" из Детского морского центра "Алый парус".

К старшим наставникам присоединились кадеты Росгвардии, которые принимают участие в городских памятных мероприятиях. В 12 часов 15 минут по московскому времени росгвардейцы почтут память павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, присоединившись к общероссийской минуте молчания.