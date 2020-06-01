Тюменская область присоединится к акции "Добровольцы - детям"

| Фото: "Добровольческое движение Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: "Добровольческое движение Тюменской области" во ВКонтакте

Тюменская область присоединится ко Всероссийской акции "Добровольцы – детям". Мероприятие стартовало 20 июня и продлится до 15 сентября.

Как рассказала ИА "Тюменская линия" специалист координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Кадеева, волонтеры традиционно поучаствуют в акции, чтобы реализовать мероприятия и проекты, направленные на улучшение качества жизни детей и семей с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

"Ежегодно к акции подключаются не только добровольческие организации, но и представители органов исполнительной власти, коммерческие и некоммерческие компании. В рамках акции предполагается реализация проектов, задачей которых является развитие наставнической деятельности, детского волонтерства, организация системного подхода в работе с детьми и семьями с детьми в сложной жизненной ситуации, налаживание партнерских отношений между добровольческими организациями, коммерческим сектором и представителями власти", - рассказала она.

По итогам акции будут выявлены организации-лидеры, которые получит благодарственные письма и памятные подарки. Лучших определят в восьми номинациях: "Дети – детям", "Мы – с вами. Сохраняя дистанцию", "Добровольчество через всю жизнь", "Объединяя усилия", "Завтра начинается сегодня", "Открыты двери для друзей", "От сердца к сердцу", "Всем миром - за счастье семьи".

Более подробную информацию об акции можно узнать на официальном сайте мероприятия.

Любовь Голышева