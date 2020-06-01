Тюменцы почтили память погибших солдат минутой молчания в режиме онлайн

| Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия" | Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия"

Траурная акция "Свеча памяти", транслируемая в режиме онлайн для всех тюменцев, состоялась в Тюмени 22 июня в 4 часа, сообщает ТРО ВОО "Молодая гвардия".

Молодогвардейцы проводят акцию более 10 лет. В 2020 году она прошла в онлайн-режиме. Присоединиться к акции могли все желающие.

Участники читали стихи, пели песни о Великой Отечественной войне. На Исторической площади был разбит военный лагерь, защищенный противотанковыми ежами. Постановка сопровождалась взрывами пиротехники. В конце мероприятия участники и организаторы акции, находившиеся на площади, возложили цветы к Вечному огню.

| Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия" | Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия"

"В 1944 году погиб мой прадед Андрей Прокофьевич Сорокин. Он сгорел в танке под Будапештом. Страшно осознавать, что у меня впереди вся жизнь, а он в этом возрасте уже был похоронен в братской могиле. И таких парней были миллионы, они погибали под пулями, взрывались в самолетах, умирали от голода. Сегодня мы должны почтить память героев, которые погибли за мирное небо над головой", — поделился руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

| Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия" | Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия"

Видео эфира можно посмотреть в сообществе ТРО ВОО "Молодая гвардия". Акцию "Свеча памяти" также провели молодогвардейцы Ялуторовска.