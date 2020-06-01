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В Тобольском районе увеличат поголовье скота

Экономика, 14:45 22 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Увеличить поголовье скота в Тобольском районе призвал глав сельских поселений глава муниципалитета Леонид Митрюшкин, сообщает газета "Советская Сибирь".

По его словам, район должен с 21 места в области подняться до середины и закрепиться в первой десятке. Потенциал для этого у Тобольского района есть: большие площади, современная техника, хорошие специалисты.

Главы поселений заметили, что существует проблема с рынком сбыта продукции. Леонид Митрюшкин предложил несколько решений этого вопроса. Создание зоны туристического показа поблизости с федеральной автодорогой, где проезжающие могли бы купить сельхозпродукцию в лавке полуфабрикатов, попробовать в кафе блюда, приготовленные из экологически чистых продуктов. Кроме того, необходимо привлечь инвестора, который позаботится о создании забойного и перерабатывающего производства.

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# коровы , скотоводство , Тобольский район

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