Креатив-акция "Посвящаю тебе…" ко Дню города стартовала в Ялуторовске
30 жителей Ялуторовска присоединились к креатив-акции "Посвящаю тебе…", которую организовала Центральная городская библиотека.
Как сообщила заведующая отделом методической и информационно-библиографической работы Централизованной библиотечной системы города Светлана Баргадаева, акция стартовала 17 июня и продлится до 30 июня.
"Мы хотим, чтобы ялуторовчане показали, какой вклад они вносят в озеленение и благоустройство территорий в преддверии празднования Дня города. Участниками могут стать товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, управляющие организации и жители многоквартирных и частных домов", - рассказала куратор акции.
Она пояснила, что на первых присланных фотографиях представлены клумбы и цветники, разбитые горожанами. Все фотоработы организаторы выкладывают в группах в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте с хештегом #ялуторовскмойгород.
Все желающие могут присоединиться к акции, прислав фотоматериалы праздничного оформления придомовых территорий на электронную почту: yalib@mail.ru.
Ирина Кургузова