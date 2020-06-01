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Креатив-акция "Посвящаю тебе…" ко Дню города стартовала в Ялуторовске

Общество, 17:41 22 июня 2020

Центральная библиотечная система Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: Центральная библиотечная система Ялуторовска во ВКонтакте

30 жителей Ялуторовска присоединились к креатив-акции "Посвящаю тебе…", которую организовала Центральная городская библиотека.

Как сообщила заведующая отделом методической и информационно-библиографической работы Централизованной библиотечной системы города Светлана Баргадаева, акция стартовала 17 июня и продлится до 30 июня.

"Мы хотим, чтобы ялуторовчане показали, какой вклад они вносят в озеленение и благоустройство территорий в преддверии празднования Дня города. Участниками могут стать товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, управляющие организации и жители многоквартирных и частных домов", - рассказала куратор акции.

Она пояснила, что на первых присланных фотографиях представлены клумбы и цветники, разбитые горожанами. Все фотоработы организаторы выкладывают в группах в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте с хештегом #ялуторовскмойгород.

Все желающие могут присоединиться к акции, прислав фотоматериалы праздничного оформления придомовых территорий на электронную почту: yalib@mail.ru.

Центральная библиотечная система Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: Центральная библиотечная система Ялуторовска во ВКонтакте

Ирина Кургузова

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# День города , озеленение , праздничное оформление , Ялуторовск

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