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Тюменские депутаты поблагодарили врачей за труд и профессионализм

Общество, 15:07 22 июня 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской думы Альбина Селезнева и Екатерина Вешкурцева поздравили врачей с Днем медицинского работника.

Екатерина Вешкурцева в честь профессионального праздника коллективу поликлиники № 5 передала памятный адрес и добрые пожелания от депутатов гордумы. "Ваши самоотверженность, мудрость, проницательность и верные решения творят порой чудеса. Пусть верное служение профессиональному долгу станет залогом вашей дальнейшей плодотворной деятельности, направленной на укрепление здоровья тюменцев", - пожелала медперсоналу лечебного учреждения Вешкурцева.

Альбина Селезнева вручила медсестрам городской поликлиники № 13 благодарности Тюменской городской думы и выразила глубокую признательность медперсоналу за профессионализм и благородный труд.

Депутат отметила, что коллектив поликлиники участвует в проекте "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" и работает над повышением удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективным использованием ресурсов системы здравоохранения.

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# врачи , гордума

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