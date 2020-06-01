В Исетском районе продолжается ремонт дорог

| Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте

Автодорогу Шадринск - Ялуторовск на участках со 120 по 121 км и со 130 по 135 км на территории Исетского района отремонтируют в 2020 году, сообщает Главное управление строительства региона.

В настоящее время выполнены работы по устройству присыпных обочин, на участке протяженностью 5,6 км (со 130 по 135 км) выполнено устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, проведены укрепительные работы на обочинах. До конца июня дорожники также выполнят устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке со 120 по 121 км, после чего работы на объекте будут завершены.

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Тюменской области будет отремонтировано 206 объектов общей протяженностью более 176 км. В число ремонтируемых вошли дороги, которые находятся вне тюменской агломераци. Таких объектов – четыре, общая протяженность ремонта составляет более 27 км.