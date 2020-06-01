Тюменские студенты могут претендовать на стипендию губернатора Ямала

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Участвовать в конкурсном отборе на назначение именной стипендии губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа приглашают студентов ТИУ, сообщает вуз.

Отбор претендентов проводится два раза в год по итогам зимней и летней сессии текущего учебного года. Стипендия назначается в целях социальной поддержки ямальских студентов очной формы обучения, демонстрирующих достижения в научно-исследовательской работе, мероприятиях интеллектуальной и творческой направленности.

Студентам, претендующим на получение стипендии, необходимо закрыть сессию на "отлично" и предоставить документы. Список здесь.

У системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменского индустриального университета сложились давние отношения сотрудничества. Выпускники корпоративных классов школ, курируемых организациями топливно-энергетического комплекса, становятся студентами индустриального университета, получают профильное образование и возвращаются работать в автономный округ. Студенты опорного университета ежегодно получают стипендии губернатора ЯНАО, взаимодействие в работе вуза и органов власти по поддержке творческих и активных студентов ТИУ становится хорошим мотивационным стимулом их учебы.