47 случаев COVID-19 подтвердили в регионе в минувшие сутки

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

47 случаев коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России подтверждено 7 тыс. 600 новых случаев заболевания в 83 регионах, сообщает 22 июня оперативный штаб Москвы.

В 32,5% клинических проявлений болезни не было. В России зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки полностью выздоровел 4 тыс. 705 человек.

Лидирует по числу заболевших Москва - 1 тыс. 68 случаев, в Московской области - 506, в Югре - 295 случаев.

В Свердловской области выявлено 197 заболевших, в Челябинской области - 176, на Ямале - 140, в Курганской области - 43.

Всего к сегодняшнему дню в России выявлен 592 тыс. 280 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 тыс. 206 летальных исходов, выздоровело 344 тыс. 416 человек.