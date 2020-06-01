Торгово-промышленная палата Тюменской области подготовит предпринимателей к выходу на внешние рынки

| Фото: https://tyumen.tpprf.ru/ | Фото: https://tyumen.tpprf.ru/

Оператором образовательных программ Российского экспортного центра на территории региона вновь стала Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Соглашение об этом подписано между правительством Тюменской области, ТПП ТО, Российским экспортным центром и Школой экспорта РЭЦ.

Как рассказал президент ТПП ТО Эдуард Абдуллин, Тюменская Торгово-промышленная палата имеет трехлетний опыт по реализации образовательных проектов Российского экспортного центра. За время существования "Школы экспорта РЭЦ" в регионе обучение прошли 135 субъектов малого и среднего предпринимательства, часть из них стали реальными экспортерами.

В 2020 году планируется обучить еще 45 малых и средних предприятий Тюменской области, участие для них бесплатно. Образовательные семинары будут проходить как в очном, так и в онлайн-формате с привлечением квалифицированных тренеров РЭЦ.

Как сообщают в ТПП ТО, цели образовательной программы - помочь предпринимателям принять взвешенное решение о начале экспортной деятельности, оценить преимущества экспорта для развития своего бизнеса, а также подготовить свое предприятие к выходу на внешние рынки с соблюдением всех необходимых требований.

После завершения курса компания попадает в реестр экспортно ориентированных предприятий, который упрощает взаимодействие региональных институтов развития экспорта и компаний-производителей, а также является показателем качества продукции и услуг.

Программа стартует во второй половине июля, прием сбора заявок откроется в ближайшее время.