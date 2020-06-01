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В День молодежи в Тюмени запретят розничную продажу алкоголя

Общество, 17:42 26 июня 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать на всей территории Тюменской области в День молодежи 27 июня, сообщает департамент потребительского рынка.

Как отмечают в администрации Тюмени, нарушителей ждет административная ответственность.

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли, а также в ресторанах, барах и пабах.

Ограничения на реализацию спиртных напитков в Тюмени 28 июня и 1 июля не установлены.

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# День молодежи , запрет на продажу алкоголя

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