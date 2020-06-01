Выставка художницы Ольги Трофимовой откроется на сайте Ялуторовского музея

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс ВКонтакте | Фото: Ялуторовский музейный комплекс ВКонтакте

Новый выставочный проект "Каждый день. Иногда" откроется откроется на сайте Ялуторовского музейного комплекса 26 июня, начало в 15 часов, сообщает учреждение.

Выставка знакомит с творчеством тюменского художника Ольги Трофимовой, участницы всероссийских и международных выставочных проектов, Члена Союза художников, Союза дизайнеров России и Союза театральных деятелей РФ. Она создала более 60 спектаклей в Тюмени, Тобольске, Ростове-на-Дону, Москве, Берлине. Сейчас Ольга Трофимова является главным художником Тобольского театра драмы им. П. П. Ершова.

Гости проекта отследят творческий путь автора через работы двух последних десятилетий.

"Она восхищается жизнью вокруг, которая, словно, лоскутное одеяло, складывается из ежедневных секунд - моментов бытия. ...И иногда в череде житейских событий происходит Его Величество Случай – то, что отделяет нас от суеты. И тогда на привычные вещи человек смотрит другими глазами. Работы художника показывают мир, от которого не оторвать взгляда: не то из прошлого, не то из будущего на вас смотрят необыкновенно красивые персонажи, взрослые и дети, лирические пейзажи. Одним словом, мир художника Ольги Трофимовой интересен и завораживающе удивителен", - сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Возрастная категория: 6+