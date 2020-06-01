Музыканты Тюменской филармонии готовятся к летнему онлайн-концерту

| Фото: Екатерины Христозовой, ТКТО | Фото: Екатерины Христозовой, ТКТО

Музыканты Тюменской филармонии вернулись к прежнему режиму работы. Они проводят репетиции на рабочих местах, в концертном зале им. Ю. А. Гуляева. Сейчас скрипачи, трубачи, альтисты работают над программой летнего фестиваля, концерты пройдут 25 и 26 июня в режиме онлайн.

Как сообщает пресс-служба ТКТО, трансляции концертов фестиваля начнутся в 19 часов.

25 июня за дирижерским пультом будет находиться маэстро Евгений Шестаков. Оркестр исполнит "Кончерто гроссо op. 6 № 11 ля мажор" и "Кончерто гроссо op. 6 № 12 си минор" Г. Ф. Генделя. "Симфония для тромбона и оркестра" И Д. Перголези. Солист – лауреат всероссийских и международных конкурсов, артист ТФО Андрей Андресюк.

26 июня дирижировать Тюменским филармоническим оркестром будет Владимир Добровольский. В программу концерта войдут: "Дивертисмент для струнного оркестра ре мажор" и "Маленькая ночная серенада" В. А. Моцарта. "Andante cantabile для тубы с оркестром" П. Чайковского. Солист – лауреат всероссийского конкурса, артист ТФО Вильнур Самигуллин.

Как заметила пресс-секретарь ТКТО Мария Фролова, все музыканты обеспечены средствами индивидуальной защиты. Репетиции проходят регламентировано, с соблюдением социальной дистанции, всех мер профилактики коронавирусной инфекции.

Анжела Лебедева