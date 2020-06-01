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Тюменские военнослужащие получают субсидии на покупку жилья

Общество, 13:20 23 июня 2020

Минстрой России | Фото: Минстрой России

18 семей военнослужащих, проходящих службу по контракту в Тюменской области, получили субсидии на покупку или строительство жилья в 2020 году.

Об этом сообщил начальник Тюменского территориального отделения ФГКУ "Центррегионжилье" Минобороны России Мурадали Мирзоев. Он добавил, что жилищные субсидии также выдали двум семьям военнослужащих из Курганской области.

Жилищная субсидия – это единовременная денежная компенсация стоимости жилья. В 2019 году выплату предоставили 10 семьям, а ее средний размер составил 7,2 млн рублей. В 2020 году рекорд по выплаченной сумме составил 11 млн рублей – ее получила многодетная семья.

Субсидия пользуется повышенным спросом у военнослужащих, так как существующий подход к определению ее размера позволяет гарантированно приобрести жилье. Выплата положена военнослужащим, которые проходят службу по контракту. Рассчитать ее размер можно при помощи мультимедийного калькулятора на сайте Минобороны России.

Также в 2020 году более 30 семей военнослужащих были обеспечены служебным жильем. Еще 50 военнослужащим оформлены свидетельства о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения на получение целевого жилищного займа.

Социальные обязательства по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда по договору социального найма в собственность бесплатно, а также посредством предоставления жилищной субсидии выполняет Тюменское территориальное отделение ФГКУ "Центррегионжилье".

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# военнослужащие , жилье , субсидии

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