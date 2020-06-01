Нетрезвый водитель врезался в легковушку и большегруз на объездной в Тюмени

После устранения последствий ДТП | Фото: ГИБДД Тюменской области После устранения последствий ДТП | Фото: ГИБДД Тюменской области

Нетрезвый водитель автомобиля Peugeot устроил серьезное ДТП на объездной дороге в районе Червишевского тракта в Тюмени 23 июня. Он врезался в иномарку и большегруз.

ДТП произошло в 6 часов 50 минут, спровоцировало большую пробку утром — от ул. Авторемонтная и до Червишевского тракта и частично по Московскому тракту. В районе дома №94 на ул. Закалужская столкнулись три автомобиля Peugeot, Hyundai и "МАЗ".

"По предварительным данным, водитель Peugeot въехал в заднюю часть Hyundai. Потом ушел вправо, въехал в топливный бак "МАЗа", затем его отбросило в бордюр. Пострадавших в ДТП нет", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Водитель Peugeot был нетрезв. Показания алкотестера составили 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина сказал, что за рулем был не он, а его жена, но другие автовладельцы пояснили, что управлял машиной именно он. Сотрудники ГИБДД оформили его за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Топливный бак "МАЗа" оказался пробит. По данным регионального ГИБДД, по проезжей части растеклось около 500 литров дизельного топлива. На месте дежурили три наряда ДПС для обеспечения безопасности на дороге во время работы сотрудников дорожных служб, которые устраняли разлив. Дорожники во избежание возгорания топлива просыпали место песком.

Сейчас последствия ДТП устранены.

Инна Пахомова