  • 23 июня 202023.06.2020вторник
  • USD69,4835
    EUR77,8285
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ишимцы присоединятся к красочному флешмобу

Общество, 15:54 23 июня 2020

Флешмоб "Раскрась жизнь яркими красками" во "ВКонтакте" | Фото: Флешмоб "Раскрась жизнь яркими красками" во "ВКонтакте"

Жителей Ишимского района приглашают присоединиться к флешмобу "Раскрась жизнь яркими красками!", сообщает районная администрация.

Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни и приурочено к 26 июня - Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Флешмоб проводит областной центр профилактики и реабилитации.

Для участия организаторы предлагают оригинально воссоздать сюжеты картин известных художников, соблюдая меры профилактики коронавируса. При выполнении задания дома в кругу семьи участвовать могут не более пяти-семи человек, на улице – не более двух.

Рекомендовано отразить темы правильного питания и спорта, используя в репродукции фрукты, овощи, элементы зарядки, прогулки и спортинвентаря.

Постановку нужно сфотографировать, также как и картину, вдохновившую на ее создание. Фото разместить на стене группы Флешмоб "Раскрась жизнь яркими красками" со специальным описанием, которое указано в положении и хештегами #Профилактикавискусстве, #Раскрасьжизньпозитивом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗОЖ , Ишимский район , профилактика наркомании , флешмоб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 23.06.2020Движение поездов с Урала на Черноморское побережье восстановится в ближайшее время
17:34 23.06.2020Техническое состояние школьных автобусов проверили в Казанском районе
17:23 23.06.2020Около ста выпускников Ялуторовского района получили образование в агроклассе
17:12 23.06.2020Открыт прием заявок на образовательный интенсив "Бренд-weekend"