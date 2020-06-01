Ишимцы присоединятся к красочному флешмобу

| Фото: Флешмоб "Раскрась жизнь яркими красками" во "ВКонтакте" | Фото: Флешмоб "Раскрась жизнь яркими красками" во "ВКонтакте"

Жителей Ишимского района приглашают присоединиться к флешмобу "Раскрась жизнь яркими красками!", сообщает районная администрация.

Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни и приурочено к 26 июня - Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Флешмоб проводит областной центр профилактики и реабилитации.

Для участия организаторы предлагают оригинально воссоздать сюжеты картин известных художников, соблюдая меры профилактики коронавируса. При выполнении задания дома в кругу семьи участвовать могут не более пяти-семи человек, на улице – не более двух.

Рекомендовано отразить темы правильного питания и спорта, используя в репродукции фрукты, овощи, элементы зарядки, прогулки и спортинвентаря.

Постановку нужно сфотографировать, также как и картину, вдохновившую на ее создание. Фото разместить на стене группы Флешмоб "Раскрась жизнь яркими красками" со специальным описанием, которое указано в положении и хештегами #Профилактикавискусстве, #Раскрасьжизньпозитивом.