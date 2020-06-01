Голубей мира отправят тюменцы в социальные сети

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

К флешмобу "Голубь мира" могут присоединиться тюменцы 24 июня, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Принять участие в акции смогут все желающие. Для этого необходимо создать фигурку голубя из бумаги, поделку надо сфотографировать и "отправить в полет" в социальные сети с пожеланиями мира под хештегами #голубьмира #мирназемле и общими хештегами дня #парадпобедителей #радостьпобеды #год2020 #годпамятииславы.

Также бумажные символы мира можно разместить на своем окне или украсить дерево возле дома. Выполнить голубя помогут мастер-классы от ДЮЦ "Фортуна" и центра "Контакт". Участие во флешмобе "Голубь мира" - способ выразить свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в годы войны, отмечают организаторы.