  • 23 июня 202023.06.2020вторник
  • USD69,4835
    EUR77,8285
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Голубей мира отправят тюменцы в социальные сети

Общество, 16:16 23 июня 2020

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

К флешмобу "Голубь мира" могут присоединиться тюменцы 24 июня, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Принять участие в акции смогут все желающие. Для этого необходимо создать фигурку голубя из бумаги, поделку надо сфотографировать и "отправить в полет" в социальные сети с пожеланиями мира под хештегами #голубьмира #мирназемле и общими хештегами дня #парадпобедителей #радостьпобеды #год2020 #годпамятииславы.

Также бумажные символы мира можно разместить на своем окне или украсить дерево возле дома. Выполнить голубя помогут мастер-классы от ДЮЦ "Фортуна" и центра "Контакт". Участие во флешмобе "Голубь мира" - способ выразить свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в годы войны, отмечают организаторы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# флешмоб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 23.06.2020Движение поездов с Урала на Черноморское побережье восстановится в ближайшее время
17:34 23.06.2020Техническое состояние школьных автобусов проверили в Казанском районе
17:23 23.06.2020Около ста выпускников Ялуторовского района получили образование в агроклассе
17:12 23.06.2020Открыт прием заявок на образовательный интенсив "Бренд-weekend"