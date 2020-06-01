Тюменцы примут участие в параде на Красной площади

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Уроженцы Тюменской области, выпускники групп добровольной подготовки к военной службе из Нижнетавдинского района, ныне студенты военных заведений примут участие в параде на Красной площади в Москве 24 июня, сообщает центр "Аванпост".

Выпускники групп добровольной подготовки к военной службе Тюменской области участвуют в параде четвертый год.

По брусчатке главной площади страны во второй раз пройдет гордость Нижнетавдинского района Любовь Арутюнян - курсант третьего курса Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

По Красной площади в рядах защитников Родины проходили и другие выпускники групп добровольной подготовки к военной службе Нижнетавдинского района Максим Вынар и Александр Григорьев - курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова.