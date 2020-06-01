Тюменцев зовут на онлайн-встречу с урбанистом Святославом Муруновым

| Фото: Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Онлайн-встреча с известным урбанистом Святославом Муруновым начнется 24 июня в 12 часов, сообщает Студенческий совет Тюменской области.

Со студентами региона поговорят о развитии территорий и архитектурном образовании. Открытый эфир пройдет в аккаунте Студенческого совета Тюменской области в Instagram. Встреча пройдет в рамках Всероссийского проекта "Диалог на равных".

Святослав Мурунов — создатель и руководитель Института прикладной урбанистики, автор методологии "Сетевая модель города", а также эксперт проектов "Норильский никель", "РусАла", "Еврохим", Фонд Моногородов и "Сколково".

Обсудить вопросы развития городской среды и территорий может любой желающий. Эксперту можно задать вопросы. Святослав Мурунов расскажет о своей деятельности и проектах, а также подскажет молодым специалистам и студентам архитектурных специальностей, как дать старт карьере и добиться успеха.

"Темой нашего разговора со Святославом Муруновым станет не только развитие городской среды, но и возможность студентов, архитекторов и урбанистов включиться в преобразование территорий, мы ждем и вас на этом эфире, если вас волнует облик города", — рассказала о предстоящей встрече председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.