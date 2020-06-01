Техническое состояние школьных автобусов проверили в Казанском районе

| Фото: kazanka.admtyumen.ru | Фото: kazanka.admtyumen.ru

Техническое состояние 14 школьных автобусов проверили сотрудники ГИБДД в Казанском районе в рамках профилактического мероприятия "Школьный автобус", сообщает администрация района.

Автоинспекторы проконтролировали исправность тормозной системы, внешних световых приборов, наличие и исправность ремней безопасности. Замечаний к состоянию транспортных средств у проверяющих не возникло.

После осмотра на каждое транспортное средство был составлен акт технического осмотра. Инспекторы провели инструктаж с водителями школьных автобусов, напомнив о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.