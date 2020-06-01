  • 23 июня 202023.06.2020вторник
  • USD69,4835
    EUR77,8285
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Техническое состояние школьных автобусов проверили в Казанском районе

Общество, 17:34 23 июня 2020

kazanka.admtyumen.ru | Фото: kazanka.admtyumen.ru

Техническое состояние 14 школьных автобусов проверили сотрудники ГИБДД в Казанском районе в рамках профилактического мероприятия "Школьный автобус", сообщает администрация района.

Автоинспекторы проконтролировали исправность тормозной системы, внешних световых приборов, наличие и исправность ремней безопасности. Замечаний к состоянию транспортных средств у проверяющих не возникло.

После осмотра на каждое транспортное средство был составлен акт технического осмотра. Инспекторы провели инструктаж с водителями школьных автобусов, напомнив о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД , школьный автобус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 23.06.2020Движение поездов с Урала на Черноморское побережье восстановится в ближайшее время
17:34 23.06.2020Техническое состояние школьных автобусов проверили в Казанском районе
17:23 23.06.2020Около ста выпускников Ялуторовского района получили образование в агроклассе
17:12 23.06.2020Открыт прием заявок на образовательный интенсив "Бренд-weekend"