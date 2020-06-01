Открыт прием заявок на образовательный интенсив "Бренд-weekend"

| Фото: "Школа компетенций 2.0 | Тюмень" (архив) | Фото: "Школа компетенций 2.0 | Тюмень" (архив)

Прием заявок на бесплатный образовательный интенсив "Бренд-weekend" продлится до 26 июня, сообщают организаторы.

Сам интенсив пройдет 27 и 28 июня. За два дня тюменцы смогут погрузиться в тему личного брендинга, узнать, как найти собственную уникальность, научиться позиционированию и продвижению в социальных сетях.

Участников ждут лекции, мастер-классы и диалоги с опытными региональными и федеральными экспертами, людьми, которые уже успешно построили свой личный бренд.

Зарегистрироваться на интенсив можно по ссылке. С информацией о спикерах ознакомиться здесь.