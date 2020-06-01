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На сайте VisitTyumen появилась подборка тюменских кафе и ресторанов с летними верандами

Общество, 16:38 23 июня 2020

"Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: "Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени" во ВКонтакте

Подборку открытых веранд заведений общественного питания в Тюмени подготовила команда проекта VisitTyumen. На сайте указан перечень кафе и ресторанов, которые возобновили работу, а также их адреса, средний чек и номера телефонов для уточнения графика работы и бронирования столиков. Всего в списке 39 заведений.

Напомним, с 22 июня губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире рассказал о смягчении режима повышенной готовности. В частности, в регионе открылись для посещения парки, скверы, набережная, возобновилась работа предприятий общественного питания на открытом воздухе. Кроме того, были разблокированы транспортные карты людей старше 65 лет или имеющие хронические заболевания.

Дарья Казакова

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# VisitTyumen , кафе , режим повышенной готовности , рестораны

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