Около трех тысяч тонн сена предстоит заготовить в Викуловском районе
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2 тыс. 985 тонн сена и 13 тыс. 700 тонн сенажа предстоит заготовить животноводческим хозяйствам Викуловского района в 2020 году.
Общая площадь многолетних трав для кормозаготовки по району составила 14 тыс. 185 га.
Кампания стартовала 8 июня. В нее включились пять животноводческих предприятиятий: ООО "Радиус-агро", крестьянское хозяйство "Рассвет", ООО "Нива", ИП Полуянов и ИП Аскаров.
Первыми на поля вышли аграрии ООО "Радиус-Агро", к середине июня здесь заготовили 26 т сена. Следом в кампанию включились в ИП Полуянова, к зиме заготовлено 15 т. кормов.
Евгения Шевцова