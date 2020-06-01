Олег Муравьев: важно быть социально активным и выразить свою позицию по поправкам в Конституции

| Фото: omutinskoe.ru | Фото: omutinskoe.ru

Жители России должны проявить социальную активность и выразить свою позицию по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил первый секретарь Омутинского райкома КПРФ Олег Муравьев, сообщает omutinskoe.ru.

"На участки нужно обязательно идти, и я буду голосовать. Это право дано каждому из нас. Право на мнение, право на голос, на то, чтобы выразить свою позицию. Для этого созданы все условия, и мы должны быть социально активными", - подчеркнул он.

Олег Муравьев подчеркнул, что особенно близка ему поправка о том, что Российская Федерация обеспечивает нерушимость и целостность границ государства. Он также поддерживает поправку о здравоохранении, которая закрепляет право человека на качественную медицинскую помощь. Она должна быть доступна в любом уголке страны и вне зависимости от места проживания граждан.

"У нас страна большая, но даже в отдаленных поселках людям необходимо оказывать медицинскую помощь профессионально, не хуже, чем в городе. Пусть достойное лечение будет закреплено конституционным правом. Считаю поправки, вносимые в Конституцию, актуальными", - высказал свое мнение Олег Муравьев.