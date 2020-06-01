Ученые выяснили, какая диета помогает лечить рак

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Диета, имитирующая голодание, усиливает эффект начальных этапов химиотерапии при лечении рака.

К такому выводу прищли ученые из Италии, Нидерландов и США. Описание исследования опубликовано в журнале Nature Communication, пишет РИА Новости.

Медики и диетологи провели рандомизированное контролируемое клиническое исследование фазы 2 диеты, рекомендованной для пациентов, проходящих неоадъювантную химиотерапию, которая назначается в качестве первого шага, еще до операции, для остановки роста опухоли.

Диеты, имитирующие голодание — это низкокалорийные диеты с пониженным содержанием белков и аминокислот, разработанные для запуска метаболических реакций, аналогичных тем, которые возникают при голодании на воде.



Доклинические данные свидетельствовали о том, что кратковременное голодание и имитация поста могут защитить здоровые клетки от химиотерапии, одновременно делая раковые клетки более уязвимыми для лечения. Результаты лабораторных исследований на мышах показали, что кратковременное голодание защищает животных от токсического воздействия химиотерапии и одновременно повышает эффективность лечения.

"Голодание лишает размножающиеся раковые клетки питательных веществ, уменьшая их ростовые факторы. В итоге, они оказываются более чувствительны к терапии, что способствует их гибели", — пишут исследователи в статье.

В дальнейшем ученые планируют проверить, будет ли диета, имитирующая голодание, действенная и при других формах рака в сочетании с традиционным лечением.