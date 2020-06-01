50 помещений для голосования обследовали специалисты регионального Роспотребнадзора

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Оценку соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) провели специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области. 24 июня мониторинг прошел в 50 помещениях для голосования Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Казанского района, Заводоуковского и Голышмановского округов, сообщает ведомство.

Сотрудники ведомства обращают внимание на наличие при входе на участок для голосования коврика с антисептической (дезинфицирующей) пропиткой для дезинфекции обуви; разделение потоков посетителей, организацию социальной дистанции, нанесение разметок, указателей движения потоков, расстановку мебели и оборудования с соблюдением расстояния; организацию термометрии всем входящим; запас средств индивидуальной защиты для членов комиссии, наблюдателей, участников голосования.

На участках должны находится средства для дезинфекции рук: антисептики, санитайзеры; маски, перчатки, индивидуальные ручки; запас питьевой воды и одноразовых стаканчиков.

По итогам обследования установлено, что во всех помещениях для проведения общероссийского голосования обеспечены безопасные условия для участников голосования, членов избирательных комиссий и наблюдателей.

Специалисты управления продолжат мониторинг за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и Центральной избирательной комиссии.