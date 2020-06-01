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Добросердечная тоболячка перевела мошенникам сто тысяч рублей

Происшествия, 16:13 25 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

100 тыс. рублей лишилась из-за мошенников 50-летняя жительница Тобольска, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В дежурной части потерпевшая пояснила полицейским, что в социальной сети ей пришло сообщение от знакомой с просьбой занять деньги для оплаты операции маме, попавшей в ДТП. Не убедившись в достоверности информации, заявительница перевела на указанные банковские реквизиты 100 тыс. рублей. Позже ей пришло сообщение о том, что аккаунт знакомой взломан, переводить денежные средства не нужно.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

Стражи порядка напоминают гражданам, что при получении сообщения в социальных сетях с просьбой занять деньги, прежде всего нужно позвонить лицу, от имени которого к вам обращаются. Не переводите деньги, не убедившись в достоверности информации.

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# мошенничество , полиция

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