Добросердечная тоболячка перевела мошенникам сто тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

100 тыс. рублей лишилась из-за мошенников 50-летняя жительница Тобольска, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В дежурной части потерпевшая пояснила полицейским, что в социальной сети ей пришло сообщение от знакомой с просьбой занять деньги для оплаты операции маме, попавшей в ДТП. Не убедившись в достоверности информации, заявительница перевела на указанные банковские реквизиты 100 тыс. рублей. Позже ей пришло сообщение о том, что аккаунт знакомой взломан, переводить денежные средства не нужно.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

Стражи порядка напоминают гражданам, что при получении сообщения в социальных сетях с просьбой занять деньги, прежде всего нужно позвонить лицу, от имени которого к вам обращаются. Не переводите деньги, не убедившись в достоверности информации.