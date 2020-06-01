Две с половиной тысячи выпускников ТюмГУ присоединятся ко всероссийскому выпускному

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Выпускник магистратуры Института химии ТюмГУ Гусейн Садыхов стал одним из лучших студентов, оканчивающих вуз в 2020 году. Этим летом учебное учреждение выпустит 2,5 тыс. молодых специалистов, сообщает управление стратегических коммуникаций.

Гусейн Садыхов имеет четыре научных публикации. В его активе также победы в студенческих олимпиадах, международные гранты, именные стипендии программы "Альфа-шанс", губернатора Тюменской области и президента России. Он активно занимается общественной деятельностью.

27 июня выпускники ТюмГУ станут участниками первого Всероссийского студенческого выпускного в онлайн-формате.

"Уверен, что первый Всероссийский студенческий выпускной станет новой традицией – ежегодным летним праздником студенчества. Он не только объединит университеты, даст возможность на всю страну поздравить выпускников и рассказать истории лучших из них, но и позволит сказать слова благодарности преподавателям и родителям за их труды. Они их заслужили по праву", – считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщает министерство.