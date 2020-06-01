Инвестиционное агентство проведет вебинар по развитию интеграции в области выращивания скота

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Вебинар по развитию интеграционных процессов в сфере выращивания крупного рогатого скота пройдет на платформе Zoom 26 июня, начало в 12 часов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Вебинар проводится для всех заинтересованных в открытии своего дела по выращиванию КРС, участие в нем примет руководитель мясного направления дивизиона - переработка АрсибАгроГрупп – Ирина Иванова.

Справочно о развитии интеграционного проекта: с владельцем ЛПХ заключается договор на поставку бычков партией не менее 30 голов в возрасте 25-30 дней. Через 18 месяцев собственник хозяйства сдает подросших бычков на мясокомбинат и получает прибыль. Интегратор также предоставляет ссуды ЛПХ в размере 50 % стоимости молодняка. Интегратор держит на контроле весь процесс доращивания бычков, что дает возможность собственникам хозяйств получать бесплатные консультации по кормлению, содержанию и ветеринарии. Интегратор гарантирует обратный выкуп бычков после доращивания. Все расходы по доставке бычков и обратному их выкупу компания берет на себя. Это дает возможность избежать владельцам ЛПХ затрат не только на поиски потенциальных покупателей молодняка, но и расходов на его перевозку.

Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию по zoom-конференции можно у менеджера по развитию интеграционных процессов Инвестиционного агентства Екатерины Свидерской, телефон +7-922-268-05-97.